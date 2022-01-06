النيابة العامة: يحظر انتهاك أحكام العزل والحجر الصحي المقرَّرة بحق مصابي كورونا أو المخالطين

الغرامة 20 ألف ريال والسجن سنتين

قالت النيابة العامة، يحظر انتهاك أحكام العزل والحجر الصحي المقرَّرة بحق مصابي كورونا أو المخالطين لهم المشتبه بإصابتهم لأعراض كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، وأن العقوبة تصل إلى 20 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، وإذا تكررت المخالفة تتضاعف الغرامة والعقوبة.