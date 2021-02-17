شباب أتلتيكو مدريد الإسباني يتعادل مع صقور المستقبل السعودي

في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثالثة من كأس الأبطال

خيم التعادل الإيجابي بين فريق صقور المستقبل السعودي ونظيره شباب أتلتيكو مدريد الإسباني (3-3)، اليوم الأربعاء، في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثالثة بكأس الأبطال الدولية (تحت 19 عامًا).



تقدم شباب أتلتيكو مدريد بهدف دافيد فيلان ألونسو، في الدقيقة السابعة.



وفي الدقيقة 30 استطاع صقور المستقبل السعودي أن يعدل النتيجة من ركلة حرة على الجانب الأيسر، تم تنفيذها عرضية بشكل رائع نحو القائم الثاني، فسدّدها القائد أصيل عابد برأسية قوية في شباك أتلتيكو مدريد.



بدأ الشوط الثاني بضغط من صقور المستقبل، لكن أتلتيكو تمكّن عبر أليخاندرو خينارد من العودة للتقدم (2-1) بالدقيقة 51.



وفي الدقيقة 68 حصل صقور المستقبل على ركلة حرة مباشرة، سدّدها محمد الطفيل في شباك ميرت ديميرسي بطريقة رائعة، معلنًا عن التعادل.



ونجح الطفيل في منح صقور المستقبل التقدم في الدقيقة 84، بعدما خطف كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في شباك الأتليتي.

لكن لم تمضِ سوى ثلاث دقائق، حتى عدل البديل أليكسيس لوبيز النتيجة (3-3).