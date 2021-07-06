"الأمن العام": تعاون كافة الأجهزة يسهم في حفظ وتحقيق الأمن والاستقرار

حددت أرقام التواصل للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكد الأمن العام أن التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وحددت أرقام التواصل لاستقبال البلاغات على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 05:18 PM

حددت أرقام التواصل للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الأمن العام": تعاون كافة الأجهزة يسهم في حفظ وتحقيق الأمن والاستقرار

متعب البقمي

الطائف

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أكد الأمن العام أن التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وحددت أرقام التواصل لاستقبال البلاغات على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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