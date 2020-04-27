متحدث شرطة الرياض إلى رتبة عقيد

قلّد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري اليوم بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.

وتلقى المطيري التهاني على الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزاً لمزيدٍ من البذل والعطاء لخدمة دينه ووطنه.