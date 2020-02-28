"الإسكان": لن يستفيد بدعم "المدنيين" بدفعة مقدمةٍ مَن حصَل على القرض سابقًا

برنامج يمنح فرصة للحصول على قرض إضافي حسَن بمقدمة تصل لـ10% من قيمة المسكن

أكدت وزارة الإسكان، أن برنامج دعم المدنيين بالدفعة المقدمة كقرض حسن، والذي أطلقته أخيرًا بعد تطبيقه على المعلمين والإعلاميين والعسكريين؛ لن يستفيد منه مَن حصل على القرض سابقًا.

ويتيح البرنامج للراغبين في خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، فرصةً للحصول على قرض إضافي حسَن يُصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم، الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج "سكني"- على تسهيل تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول؛ تماشيًا مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70%.

وتشمل المبادرة ثلاث فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن؛ إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عامًا الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عامًا الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عامًا وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى.