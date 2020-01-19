55 قطعة أثرية سعودية تشارك في معرض "آثار دول الخليج" بالكويت

يستمر حتى فبراير القادم

شاركت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى المعرض الدورى المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، الذى يستمر حتى الخامس عشر من فبراير المقبل.

وعرضت 55 قطعة أثرية تغطي فترات زمنية مختلفة، هي العصور الحجرية والعصر البرونزي وفترة الألف الأول قبل الميلاد، وفترة ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي.

كما عرضت مجموعة من الأفلام الوثائقية عن التراث الحضارى للمملكة، وعدد آخر من مطبوعات وإصدارات قطاع الآثار والمتاحف عن مجالات التراث الحضارى المختلفة، إضافة إلى مجموعة من الصور والمعلومات التاريخية عن العمق الحضارى للمملكة.

وسبق للمملكة استضافت المعرض الدورى المشترك لآثار دول مجلس التعاون فى نسخته الثانية بالمتحف الوطنى بالرياض خلال الفترة 27 محرم 1430هـ الموافق 24 يناير 2009م حتى 3 ربيع الأول 1430هـ الموافق 28 فبراير 2009م.

ويتناول المعرض المكتشفات الأثرية فى دول مجلس التعاون الخليجى منذ العصور الحجرية حتى العصر الإسلامي ضمن 4 مجاميع زمنية مقسمة على النحو التالي: العصور الحجرية والعصر البرونزي والعصر الحديدي– وفترة ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي.