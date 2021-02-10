لأول مرة منذ 4 أشهر.. إصابات "كورونا" بروسيا تتراجع عن الـ15 ألفًا

فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات عتبة الأربعة ملايين بينهم 78134 وفاة

للمرة الأولى منذ نحو 4 أشهر، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى ما تحت الـ15 ألف حالة؛ فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات عتبة الأربعة ملايين.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصد 14494 إصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 15019 إصابة في اليوم السابق)؛ مما يمثل أدنى حصيلة منذ 15 أكتوبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بحسب "روسيا اليوم" بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1441 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1169 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.1% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة بواقع 536 حالة وفاة، مقابل 530 وفاة أمس؛ فيما تَماثل 22575 مريضًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أربعة ملايين و12710 إصابات مؤكدة؛ منها 78134 حالة وفاة و418115 حالة نشطة وثلاثة ملايين و516461 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 105.2 ملايين فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 284 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 643.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة تراجعًا تدريجيًّا ملحوظًا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.