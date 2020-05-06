"الداخلية": قبول الدولة لاستضافة رعاياها شرط لمبادرة "عودة"

تشمل المقيمين بجميع تأشيرتهم عبر الدخول على تطبيق "أبشر"

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن إتمام مبادرة "عودة" يشترط فيه أن تقبل الدولة الأخرى استضافة رعاياها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" اليومي، في معرض الردّ على أحد الاستفسارات.

وأضاف "الشلهوب": مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية للمقيمين وحاملي تأشيرة الخروج والعودة والزيارة والسياحة تستلزم الدخول إلى تطبيق "أبشر" وإتمام العملية.