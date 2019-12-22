مكة والباحة .. "المدني" تتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد"

أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني إثر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية والرياح التي تشهدها المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الأرصاد ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، قد نبهت اليوم من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أضم، والطائف, وميسان؛ تستمر حتى منتصف الليل -بمشيئة الله تعالى-.