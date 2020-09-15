"المسند" عن "التوقعات المطرية": قائمة والسحب تتشكّل

فيما توقعت "الأرصاد" سماءً غائمة جزئياً ورياحاً نشطة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا تزال التوقعات المطرية قائمة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الثلاثاء متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاء من منطقة #مكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها.