رئيس نادي الإبل ينشئ وقفًا لـ"تسبيل الفحول" يستفيد منه ملاك الإبل

أعلن بدء المفاوضات لشرائها ابتداءً بـ5 ملايين ريال

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، إنشاء وقف لتسبيل الفحول، ليستفيد منه جميع ملاك الإبل، والتفاوض مع الفحول المشاركة لشرائها يبدأ بـ 5 ملايين.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه بـ "تويتر": "أعلن عن إنشاء وقف لتسبيل الفحول يستفيد منه جميع ملاك الإبل، تحت إدارة نادي الإبل، كما افتتح الوقف بمبادرة شخصية بشراء جميع الفحول المتوجة بجميع ألوانها في النسخة الرابعة، وبدء المفاوضات مع ملاكها ابتداءً بـ 5 ملايين ريال، وطلوعًا إلى أن تتم الصفقة بإذن الله".