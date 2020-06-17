بينها الرياض بـ2371.. 3 مدن تستحوذ على نصف إصابات كورونا الجديدة

سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.الرياض فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة أعلنت اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بلغت 4919 حالة
سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.