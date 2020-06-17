بينها الرياض بـ2371.. 3 مدن تستحوذ على نصف إصابات كورونا الجديدة

وزارة الصحة أعلنت اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بلغت 4919 حالة

سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.

الرياض فيروس كورونا الجديد

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17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 03:50 PM

وزارة الصحة أعلنت اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بلغت 4919 حالة

بينها الرياض بـ2371.. 3 مدن تستحوذ على نصف إصابات كورونا الجديدة

محمد المواسي

الرياض

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سجلت 3 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة هذا اليوم، ومن بينها الرياض بـ 2371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت مدينتان تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة، من بينها 279 حالة في جدة و282 حالة في مكة المكرّمة.

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