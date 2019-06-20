أمير الرياض يشارك مدير التعليم بالمنطقة فرحته بزفاف ابنه

شارك أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي فرحته بزواج ابنه "ياسر" من كريمة خالد بن إبراهيم السويلم وذلك مساء أمس الأربعاء بنادي ضباط قوى الأمن.

وحضر حفل الزواج العديد من مسؤولي وزارة التعليم والإدارات الحكومية وجمع من التربويين والإعلاميين والأقرباء والأصدقاء.