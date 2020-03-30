الكويت تعلن 11 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات المسجلة ارتفع لـ 266

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي الحالات المسجلة لـ 266 حالة .

ووفق الوكالة الرسمية قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، إن 7 من بين الإصابات الجديدة من الجنسية الهندية، مُخالطة لحالات سبقت إصابتها، وحالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، وحالة لمقيم هندي قيد التقصي الوبائي.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 12:28 PM

إجمالي الحالات المسجلة ارتفع لـ 266

الكويت تعلن 11 إصابة جديدة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي الحالات المسجلة لـ 266 حالة .

ووفق الوكالة الرسمية قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، إن 7 من بين الإصابات الجديدة من الجنسية الهندية، مُخالطة لحالات سبقت إصابتها، وحالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، وحالة لمقيم هندي قيد التقصي الوبائي.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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