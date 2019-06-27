قمة العشرين.. شاهد بدء توافد زعماء اقتصاد العالم إلى أوساكا اليابانية

تبحث عدة مواضيع في مقدمتها الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار

بدأ توافد الزعماء المشاركين في قمة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية؛ للمشاركة في فعاليات القمة.

ومن أبرز القادة الذين وصلوا إلى اليابان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، والصينى شى جين بينج، والكورى الجنوبى مون جاى إن، والأرجنتينى ماوريسيو ماكرى.

وتبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

وقال الموقع الرسمي للقمة إن مهمتهم الأساسية إرساء أسس اقتصادية لتحقيق نمو مستدام وشامل للاقتصاد العالمي، وتناقش القمة تأثير العوامل الهيكلية على الاقتصاد العالمي مثل الاختلالات العالمية والشيخوخة بالإضافة إلى مراقبة المخاطر الرئيسية من خلال مراقبة الاقتصاد العالمي.

كما تناقش القمة إجراءات ملموسة لتعزيز إمكانات النمو، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الديون وضمان القدرة على تحملها في البلدان منخفضة الدخل.

وتسعى القمة نحو تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للجودة فضلاً عن التدابير التي تهدف زيادة تعزيز أساس التنمية المستدامة وتعزيز المرونة المالية ضد الكوارث الطبيعية مثل تمويل مخاطر الكوارث.