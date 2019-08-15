أسعار النفط تواصل الانخفاض دون 58 دولاراً

بفعل مخاوف الركود والإمدادات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط 3% إلى ما يقل عن 58 دولاراً للبرميل اليوم، ليتواصل الهبوط الذي سجلته الجلسة الماضية بنسبة 3%، بفعل الضغوط الناجمة عن تنامي مخاوف حدوث ركود وزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وفي مؤشر على شعور المستثمرين بالقلق من أن الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، ربما يتجه صوب الركود، مما سيؤثر سلباً على طلب النفط؛ انقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 2007.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.81 دولاراً أو 3% إلى 57.67 دولار للبرميل وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش، تراجع 1.57 دولاراً إلى 57.91 دولاراً، ونزل الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 54.20 دولاراً للبرميل.

وما زال سعر برنت مرتفعاً10% منذ بداية العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا في المجموعة المعروفة باسم "أوبك".