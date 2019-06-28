"حازمي بيشة" تطبّق "حُسن الوفادة" بلوحة ضخمة بقمة أعلى جبال المركز

بطول (25*20 م) وألوانها المضيئة تلفت انتباه الزوار من مسافات بعيدة

قامت بلدية الحازمي التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أخيرًا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة "مرحبًا ألف في عسير"، والتي تكمن في تركيب لوحة في قمة أكبر جبال المركز بطول 25*20 م بجهود ذاتية من قِبل عمال البلدية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المركز وإظهار المعدن الأصيل للوفادة.

وأضاف "القرني" أن الهدف أيضًا من تركيب اللوحة هو لفت نظر الزوار وخصوصًا وقت الليل حيث تم إضاءتها بألوان خاصة تلفت نظر الزائر من مسافة بعيدة من خلالها للوصول إلى بلدية الحازمي ومعرفة ماذا قدمت بلدية الحازمي من مشروعات تستقبل بها ضيوفها ، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.