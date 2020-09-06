"غِراس" جازان تودع إعانات الأيتام وأسرهم في حساباتهم البنكية وتوزع السلال الغذائية

بقرابة مليون ريال للكفالة ودعم إيجار المساكن والبطاقات التموينية والأجهزة اللوحية

اعتمد مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غِراس"، صرف إعانات الأيتام وأسرهم بقرابة مليون ريال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس" الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي؛ أن الإعانات لشهر المحرم ١٤٤٢ شملت كفالة أيتام ٢٢١.٤٠٠ ريال، ودعم إيجار السكن ٢٢٦.٥٩٩ ريالاً، وسلالاً غذائية ١٥٠.٠٠٠، وأجهزه لوحية ١٠٠.٠٠٠ ريال، وبطاقات تموينية ٦٠.٠٠٠ ريال، بمبلغ إجمالي للبرامج قدره ٧٥٧.٩٩٩ ريالاً ضمن دور الجمعية الرائد في رعاية الأيتام وأسرهم، سائلاً الله أن يجزل الأجر والثواب لكل مَن أسهم في دعم ورعاية الأيتام وتلمس احتياجاتهم.