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الأمير بدر بن سلطان كان في استقبال رئيسة سنغافورة

"حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة

وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.