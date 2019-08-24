"مدني تبوك" يحذر مرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.. حتى 7 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى اتباع الإرشادات اللازمة بعد تنبيه أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت "الأرصاد" قد نبّهت لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.