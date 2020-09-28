نائب وكيل أمانة الطائف يقف على احتياجات أهالي الحشرج

لضمان استفادتهم من الخدمات المنوطة بالبلدية

زار نائب وكيل أمين الطائف للبلديات المرتبطة المهندس سعد الحارثي، اليوم، مركز الحشرج، جنوب تربة، لرصد احتياجات السكان وضمان استفادتهم من الخدمات المناطة بالبلدية.

واطلع المهندس "الحارثي" على كل ما يفتقده المركز من احتياجات بلدية، وأبرزها إنشاء حديقة عامة وممشى وسفلتة الطرق المتهالكة ورصفها وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية.

وجاءت زيارة نائب وكيل الأمين، صباح اليوم، تأكيداً على حرص أمانة الطائف بتوفير أرقى الخدمات لمركز الحشرج، المأهول بالسكان والذي صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قبل سنوات، بترقيته من فئة (ب) إلى فئة (أ) من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان، مع ارتفاع وزيادة الكثافة السكانية في المركز.

وحول الموضوع نفسه، توجد مطالبات كثيرة للأهالي والشيخ طاحوس بن مسلط المرزوقي، يرغبون من خلالها بافتتاح مكتب خدمات بلدية في مركز الحشرج، لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والعمل بصفة دائمة ومستمرة، مع توفير فرقة نظافة تخدم المركز والقرى التابعة له، وقد صدر خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المساعد للتنمية الموجة لأمين الطائف برقم ٤٥٨٤٥ د/ت وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ بهذا الشأن.

رافق المهندس سعد الحارثي، في جولته مندوب بلدية تربة عبدالله العدواني، والشيخ طاحوس بن مسلط المرزوقي، وعدد من المواطنين، وخلال الجولة وثقت "سبق" ما جرى رصده من احتياجات بلدية.