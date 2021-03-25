شاهد.. محمية "المانجروف" الطبيعية تزين شواطئ الهيئة الملكية بينبع

دشنت حافلات نقل ذوي الإعاقة الحركية و"القرشي" يتفقّد مشاريع التشغيل والصيانة

تنتشر نباتات الشورى "المانجروف" على مساحة شاسعة من شاطئ الهيئة الملكية بينبع مكونة بيئة تتوسع طبيعياً وتتكاثر فيها عديد من الكائنات البحرية التي تعتبرها ملاذاً آمناً وبيئة للتكاثر.

وتأتي من ضمن البرامج البيئية التي تقوم بها إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع: عمليات الاستزراع لنبات الشورى "المانجروف" التي تعتبر من ركائز البيئة البحرية.

وقامت الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع شركة لوبرف ومجموعة من المتطوعين، بحملة استزراع لتكثير هذه النبتة والتوعية بأهميتها وضرورة المحافظة على البيئة البحرية والغطاء النباتي وتوظيف جميع الامكانيات للسعي إلى تحقيق أعلى مستوى في حماية البيئة والعمل على استدامة نظامها البيئي والتنوع الأحيائي بمدينة ينبع الصناعية.

كما قامت بتعاون مشترك مع مجموعة بحثية بإحدى الجامعات السعودية -الكشف عن دراسة تناولت تقييم نباتات المانجروف المنتشرة في سواحل الهيئة الملكية بينبع؛ حيث أثبتت نتائج الدراسة كفاءة وقدرة عالية من النظام البيئي للمانجروف على احتجاز نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون ومساهمته في التقليل من الاحتباس الحراري.

من جهة ثانية دشن اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، الحافلات المخصصة لنقل ذوي الإعاقة الحركية تحت مسمى "أبشر يا غالي"، وهي مبادرة إنسانية تهدف لخدمة سكان مدينة ينبع الصناعية من ذوي الإعاقة الحركية.

وقد تم تجهيز الحافلات بكاميرات مراقبة وكراسي متحركة وشاشات عرض لتقوم بخدمة النقل من أماكن إقامة المستفيدين إلى مراكز الرعاية الصحية والمراكز التجارية ومركز الخدمات الحكومية والواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك على مدى أيام الأسبوع من الساعة (8ص -8م)؛ حيث يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق الحجز المسبق من خلال رقم الواتس أب 0143212010، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة الملكية بينبع لاستكمال أوجه جودة الحياة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

كما قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، اليوم، بجولة تفقدية على مشاريع التشغيل والصيانة، وبحضور مدراء العموم، واستمع لشرح من المهندس سامي الجهني والمهندس محمد الزاحم من إدارة المرافق العامة عن مشروع نظام الطاقة الاحتياطية لإدارة تقنية المعلومات، كما استمع لشرح من المهندس سليمان نوري بإدارة المباني عن مشروع نظام إخماد الحريق في المستودعات المركزية، كما قام المهندس فهد العتيبي من إدارة التشجير والري بشرح موجز عن مشروع تطوير الجزيرة الوسطية بشارع الأمير سلطان.

كما قام المهندس محمد شعيرية والمهندس محمد السليماني من إدارة الطرق، بشرح تفصيلي عن دور مختبر الهيئة الملكية وإمكاناته التي يقدمها لمقاولي الهيئة الملكية، والتي من ضمنها تنفيذ عدة اختبارات لطبقة الأسفلت والتربة والخرسانة، والتي تنعكس إيجاباً على جودة العمل بمدينة ينبع الصناعية.

وقد ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية جهود القائمين على المشاريع وحثهم على المزيد من الإنجاز لإظهار مدينة ينبع الصناعية في أفضل صورها وتقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار.