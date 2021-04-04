بينها 6 في منطقة واحدة.. إغلاق 7 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين المصلين

مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 56 يوماً 461 مسجداً تمّ فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد -مؤقتاً- في منطقتَيْن بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 56 يوماً، إلى 461 مسجداً؛ تمّ فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة اليوم، أن المساجد المغلقة: ستة مساجد في منطقة القصيم؛ تمّ رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة؛ رُصدت فيه حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً: أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرّمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

وحذّرت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخي في تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة، التي قد تكون سبباً في إيذاء مرتادي بيوت الله، مؤكدة على الجميع، ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.