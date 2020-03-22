الأردن يستخدم عقارًا لعلاج الملاريا ضد كورونا

لجنة الأوبئة: بناءً على دراسات أظهرت فاعليته

بدأت وزارة الصحة الأردنية استخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، أحد مشتقات الكلوروكوين، في علاج فيروس "كورونا" المستجد.



وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الأردن سيبدأ اليوم باستخدام العقار، الذي يعد من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا، في علاج فيروس "كورونا" ضمن دراسة سريرية، وبناءً على دراسات أظهرت فاعليته، بالرغم من أن هذه الدراسات ما زالت بحاجة لتجارب أوسع.



ووفق روسيا اليوم أوضح عبيدات أن العقار له تأثير إيجابي على المرضى إلا أنه ليس علاجًا نوعيًا، في حين تؤكد الدراسات والتجارب أنه علاج واعد، مشيرًا إلى أن العقار كان يستخدم سابقًا للملاريا فيما يغدو استخدامه اليوم لحالات الروماتيزم وآلام المفاصل.



ولفت عبيدات إلى أن اللجنة الوطنية للأوبئة طلبت السير بإجراءات تسمح باستخدام العقار حسب الأصول، وأصبح بالإمكان استخدام العقار في علاج "كورونا" بعد إجازته من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.



وسيستخدم عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، وفق عبيدات، ضمن بروتوكول علاجي، في وقت أجيز فيه للمرضى المؤكد إصابتهم بالفيروس في المستشفيات الأردنية المعتمدة لعلاج الفيروس فقط.



وأكد عدم إمكانية استخدام العقار من قبل بعض المرضى الذين يعانون من أمراض معينة، مشيرًا إلى وجود آثار جانبية قليلة للعقار تصل أحيانًا إلى تكسر الدم عند بعض المرضى، واعتلال بعض أجزاء العين لدى آخرين، في حين لا يعطى العقار للمرضى الذين لديهم سيرة مرضية أو أمراض مزمنة.



وحول الآثار الجانبية أكد أنها نادرة الحدوث لكنها متوقعة عند استخدام أي عقار، منبهًا أن العقار لا يستخدم كوقاية من الفيروس إنما هو علاج للحالات المرضية المشخصة من قبل الأطباء المعالجين، بعد تأكدهم من حالة المريض العامة، خاصة حالة القلب لديه.



وأعلنت الحكومة الأردنية حظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداءً من أمس السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها، على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقًا لآلية محددة.



يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 69.