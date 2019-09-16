"الراجحي" يستنكر هجوم الحوثيين الإرهابي على المملكة

وصفهم بالميليشيا العميلة المتآمرة على الإسلام والمسلمين

استنكر رئيس جامعة الشعوب العربية، الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، الجرائم الإرهابية التي استهدفت المملكة بإطلاق الميليشيا الحوثية الضالة والعميلة للفرس صواريخها صوب بلاد الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وتهديد الأمن واستهداف المدنيين.

وقال الدكتور "الراجحي" إن العملية الإرهابية التي نفذها الطغاة لضرب المنشآت المدنية ومصافي النفط أعمال إرهابية وسابقة في الفساد في الأرض، جاءت لتعري ضلال هذه الميليشيا العميلة، وحقيقة حربها على الإسلام والمسلمين وسعيها لزعزعة الاقتصاد العالمي باستهدافها المستمر لمنشآت النفط في المملكة بدعم وإسناد من العدو الصفوي الغادر.

وأضاف أن هذه الجريمة النكراء تجرمها القوانين الدولية وهي جزء من مؤامرات خبيثة، تستهدف الإسلام والمسلمين.

وتابع أن "الاعتداء الإجرامي يعكس ضلال فكر هذه الفئة المنحرفة، وقد تحولوا إلى أدوات في أيدٍ خارجية، تستهدف بلادنا التي تعيش في أمن واستقرار - ولله الحمد - بقيادة ولاة أمرنا نصرهم الله".

ودعا في ختام تصريحه، المولى القدير، أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظ لها قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار.