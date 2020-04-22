9818 متدربًا يستفيدون من 61 دورة تدريبية مجانية "عن بعد"

نفذتها الجامعة الإسلامية

نفذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في الكليات وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، 61 دورة تدريبية مجانية عن بعد، لـ9818 متدربًا ومتدربة.



جاء ذلك منذ بداية فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل والتزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم؛ تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".



ونظمت كلية القرآن الكريم ثلاث دورات شارك فيها 148 متدربًا، فيما أقامت كلية الحديث الشريف ثلاث دورات استفاد منها 137 متدربًا، كما عقدت كلية الشريعة 5 دورات بحضور 389 متدربًا.



ونظمت كلية الدعوة وكلية الأنظمة دورتين تدريبيتين لكل منها، استفاد في الأولى 1050 متدربًا، وفي الثانية 60 متدربًا.



أما كلية اللغة العربية فعقدت خمس دورات تدريبية، استفاد منها 118 متدربًا، وكلية الحاسب الآلي تسع دورات بمشاركة 180 متدربًا، وكلية العلوم والسنة التحضيرية خمس دورات تدريبية بحضور 308 متدربين، أما عمادة خدمة المجتمع التي نفذت 27 دورة تدريبية حتى الآن استفاد من برامجها التدريبية 7428 متدربًا.



يذكر أن هذه الجهود ضمن مبادرة الجامعة المجتمعية لتوفير فرص تدريبية مجانية للمواطنين والمقيمين، بهدف استثمار أوقات بقائهم في المنزل، بما يعود بالنفع والفائدة على المستوى الشخصي والعلمي والاجتماعي.