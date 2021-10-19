"الملوان" الخيري يطلق مبادرة "إيواء" لتأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة

تهدف لمساعدة المستفيد في التخلص من عناء الإيجار وتوفير منزل مناسب

أطلق وقف "الملوان" الخيري مبادرة "إيواء" لتأمين منازل للمستفيدين من خلال تأمين وحدات سكنية جاهزة لكل أسرة مستهدفة، والتي بدأت بتاريخ 9 من ذي الحجة 1442هـ.

جاء ذلك من خلال تأمين منازل جاهزة وقفية للأسر الأشد حاجة في القرى والهجر النائية لتأمين حياة كريمة.

وتهدف المبادرة إلى تأمين منازل جاهزة، وضمان استدامتها للأسر المستهدفة، واكتفاء المستفيد من عناء الإيجار وتوفير منزل دائم مناسب له ولأسرته، والمحافظة على خصائص ومزايا المنازل الجاهزة التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية.

والفئات المستفيدة هي الأسر الأشد حاجة "الأيتام - الأسر ذات الدخل المحدود – أرامل - مطلقات".

وعبر أربع مراحل استفادت عشر أسر من مبادرة "إيواء" شملت أربع مناطق:

المرحلة الأولى: "أسرتان" - من مستفيدي جمعية البر الخيرية في الحكامية - جازان.

المرحلة الثانية: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية من شمال المملكة.

المرحلة الثالثة: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية غرب المملكة.

المرحلة الرابعة: "أسرتان" من مستفيدي الجمعيات الخيرية شرق المملكة.

وتقدر التكلفة التقريبية للمشروع بـ770 ألف ريال سعودي، مع تأمين الأجهزة الكهربائية لكل أسرة مستفيدة لكل منزل في المشروع.

ويطمح وقف "الملوان" الخيري من خلال هذه المبادرة في الوصول إلى مخرجات تساعد الأسر المستفيدة من:

1. تأمين وحدات سكنية دائمة مناسبة للمستفيدين.

2. الحفاظ على أفراد الأسرة من عواقب الوضع الاجتماعي المنحدر.

3. تحقيق التنمية المستدامة؛ وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، من خلال تأمين الوحدات السكنية الوقفية.