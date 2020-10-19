"الحجازي" ينضم إلى "الشرق الإخبارية"

انضم المذيع السعودي هاني الحجازي لقناة الشرق الإخبارية التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة في مركز دبي المالي العالمي.

الحجازي سبق له العمل في عدة محطات تلفزيونية كبرى على مستوى المنطقة أبرزها mbc وmbc sports وروتانا والتلفزيون السعودي وحصل مؤخراً على الماجستير في تطوير البرامج التلفزيونية من جامعة أم القرى التي عمل فيها محاضراً مع جامعة جدة.



