"الحجازي" ينضم إلى "الشرق الإخبارية"

انضم المذيع السعودي هاني الحجازي لقناة الشرق الإخبارية التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة في مركز دبي المالي العالمي.

الحجازي سبق له العمل في عدة محطات تلفزيونية كبرى على مستوى المنطقة أبرزها mbc وmbc sports وروتانا والتلفزيون السعودي وحصل مؤخراً على الماجستير في تطوير البرامج التلفزيونية من جامعة أم القرى التي عمل فيها محاضراً مع جامعة جدة.


0

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 11:19 PM

"الحجازي" ينضم إلى "الشرق الإخبارية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,255

انضم المذيع السعودي هاني الحجازي لقناة الشرق الإخبارية التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة في مركز دبي المالي العالمي.

الحجازي سبق له العمل في عدة محطات تلفزيونية كبرى على مستوى المنطقة أبرزها mbc وmbc sports وروتانا والتلفزيون السعودي وحصل مؤخراً على الماجستير في تطوير البرامج التلفزيونية من جامعة أم القرى التي عمل فيها محاضراً مع جامعة جدة.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020