"العناد" يكشف دور الإعلام في تعزيز أمن الوطن ونسف الأكاذيب

أكد في محاضرة ببرنامج "أدبي الأحساء" الإثرائي أنه لاعب أساسي

أكد عضو مجلس الشورى السابق أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن العناد، أن للإعلام دورًا مهمًّا في تعزيز أمن الوطن واستقراره، وأن على الإعلام احترام وحدة الوطن ولغته الرسمية وثقافته الوطنية؛ واصفًا الإعلام باللاعب الأساسي في تنمية وتقوية الولاء والانتماء الوطني.

جاء ذلك في محاضرة نوعية بعنوان "دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية"، ضمن برنامج "أدبي الأحساء" الإثرائي لصيف هذا العام "صيفي.. ثقافي"؛ حيث تمحورت المحاضرة حول مفهوم الوحدة الوطنية، ووسائل الإعلام والوحدة الوطنية، وخصائص البيئة الجماهيرية الحديثة، كما تحدث المحاضر عن الإعلام السعودي والوحدة الوطنية، وركز على الدور الفاعل والمهم للإعلام بشتى وسائله ومنصاته في تعزيز أمن الوطن واستقراره؛ مؤكدًا اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة ببناء الثقة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة.

وقال "العناد": "مفهوم الوحدة الوطنية يتداخل مع مفهوم الأمن الوطني؛ فبتحقق الوحدة الوطنية يتحقق الأمن الوطني، وتنطلق عجلة البناء والتنمية؛ فالإعلام لاعب أساسي في تنمية وتقوية الولاء واللحمة الوطنية وبناء الوطن واستقراره".

واستطرد قائلًا: "الإعلام الناجح هو الذي يخرج من دائرة التقليدية والاهتمام بالذات الضيقة إلى الاهتمام بالمجتمع وما يدور فيه من إنجازات وقضايا، وهذا يتطلب التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام والاتصال الجديدة بثقة وشجاعة، مع تحمل المسؤولية الوطنية التي تقتضي عدم الانسحاب أو المجاملة أو السلبية بأي شكل من الأشكال؛ فالمحافظة على مكتسبات الوطن وسمعته فوق كل اعتبار، وعلى الإعلامي أن يكون مدركًا للحقيقة؛ فلا ينساق وراء الأخبار الكاذبة؛ بل يجب التحقق من مصادرها وأهدافها مع حتمية التمييز بين المصادر الموثوقة والأخرى الكاذبة المغرضة".

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي للدفاع عن الوحدة الوطنية وتعزيزها؛ من خلال مواجهة الدعوات المضللة الهدامة، والتصدي لدعوات الطائفية والقبلية والمناطقية؛ فالوطن هو بيت الجميع، وهو الكيان الذي يجب على الإعلام أن يكون حائط صد له ضد كل من يحاول النيْل من وحدته وأمنه واستقراره".

بعد ذلك فتح المجال للمداخلات التي جاءت في موضوع المحاضرة؛ حيث تحدث المستشار الإعلامي الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري؛ فأثنى على المحاضرة؛ مؤكدًا أنها جاءت في وقتها؛ فالإعلام هو سلاح خطير يجب التعامل معه باحترافية ووعي.

وأشار إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها، وأثنى على وعي الشباب والشابات السعوديين في التعامل معها، وحرصهم على متابعة ما يحاك ضد وطنهم؛ وبالتالي التصدي لتلك المغالطات والأكاذيب في تلاحم ووطنية فذة.

وتعددت المداخلات والأسئلة التي علّق عليها المحاضر، ثم كرّم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، المحاضرَ ومدير الأمسية هاشم الثنيان، وطلب من الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور أحمد الشهري، أن يتفضلا بتسليم شهادات التكريم للإعلاميين والإعلاميات الذين كرمهم النادي على هامش هذه المحاضرة، والذين تجاوز عددهم خمسين إعلاميًّا وإعلامية.