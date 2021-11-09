"المرور السعودي": جلوس الأطفال في المقعد الأمامي يعرّض حياتهم للخطر

طالب بوجود مقعد خاص لهم بالخلف مع الالتزام بربط حزام الأمان

حذّر المرور السعودي من جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي، مما يعرّض حياتهم للخطر.

وطالب بضرورة الحرص على سلامتهم ووجود مقعد مخصّص لهم في المقاعد الخلفية مع الالتزام بربط حزام الأمان.

وأكد عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن ركوب الأطفال بالمقاعد الأمامية يعد مخالفة مرورية، كما أنه يعرّض حياتهم للخطر.

وكان قد أعلن المرور في وقت سابق بدء العمل في رصد وتحرير المخالفات ميدانياً للمركبات التي يقوم قائدها بإركاب الأطفال في المقاعد الأمامية، إلا إذا كانت المركبة لا يوجد بها مقاعد خلفية، مبيناً قيمة المخالفة لا تقل عن (300) ريال، ولا تزيد على (500) ريال، وذلك في حال عدم استخدام مقاعد الأمان المخصّصة للأطفال لمَن تقل أعمارهم عن 10 سنوات.