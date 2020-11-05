الكويت تسجل 795 إصابة جديدة بـ"كورونا"

5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 799

سجلت الكويت اليوم 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 129,638 حالة.

وسُجلت خمس حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة، حتى اليوم، 799 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن 822 حالة شُفيت من الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 120,564 حالة.