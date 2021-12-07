ولي العهد والسلطان هيثم يستعرضان العلاقات الأخوية في جلسة مباحثات رسمية

بحثا أوجه التعاون بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و #سلطان_عُمان السُّلطان هيثم بن طارق، اليوم، خلال جلسة مباحثات رسمية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وخلال الجلسة التي عُقدت بقصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، بحث ولي العهد مع سلطان عمان مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين بما يحقق مزيداً من تطلعاتهما وآمالهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.