أمير الرياض يتسلَّم نسخة من تقرير إنجازات التدريب التقني والمهني

دشَّن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة ومنحهن الشارة الكشفية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بمقر الإمارة بقصر الحكم اليوم المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، ونائبه المهندس بدر العبدالواحد.

وسلّم "المقبل" لسمو الأمير فيصل بن بندر نسخة من تقرير إنجازات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واستعرض "المقبل" الإنجازات التي نفَّذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والمنشآت التدريبية، وأعداد المتدربين والمتدربات بها.

كما استعرض "المقبل" خلال اللقاء لمحة عن برنامج الخدمة المجتمعية "أتقن"، الذي كان بتوجيهات ودعم من معالي محافظ المؤسسة، الدكتور أحمد الفهيد.

فيما دشّن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، وقام بتسليمهن الشارة الكشفية.

وفي الختام عبّر "المقبل" عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.