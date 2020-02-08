"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.. و" المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مبينة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

1

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 05:57 PM

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.. و" المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

0 663

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مبينة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020