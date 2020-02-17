أربعة انتصارات حصيلة اليوم الأول لكأس العرب لمنتخبات الشباب

حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-2 على حساب شقيقه البحريني في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا على ملعب نادي الرياض.

وسجّل رباعية المنتخب المغربي كل من أمين السهل ومعتصم الهيثمي وأنوار العزوزي وعمر العمراني في الدقائق الـ26 والـ39 والـ70 والـ89، بينما جاءت ثنائية البحرين عن طريق السيد جواد وسالم سالمفي بالدقيقتين الـ56 والـ63.

ورفع أسود الأطلسي رصيدهم إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية قبل أن تختتم مباريات الجولة الأولى مساء يوم الاثنين باللقاء الذي يجمع بين منتخبَي ومدغشقر وجيبوتي.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها حقق منتخب مدغشقر فوزًا مثيرًا على نظيره جيبوتي بنتيجة 4-3 في مباراة جمعت بينهما على ملعب نادي الرياض في ختام الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

وسجل رباعية مدغشقر كل من مانكيل ريكاردو “3 أهداف”، وأرانود في الدقائق الـ20 والـ25 والـ33 والـ45+1 من عمر المباراة، بينما جاءت ثلاثية جيبوتي بواسطة قاسم كامل وكانديد محمد ويوسف عليفي بالدقائق الـ13 والـ19 والـ63 من زمن أحداث اللقاء.

الفوز رفع رصيد منتخب مدغشقر لـ3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن المغرب المتصدر بعد فوزه على البحرين بنتيجة 4-2 في وقت سابق من اليوم الاثنين.

كما نجح منتخب تونس بتحقيق فوز مهم وصعب على نظيره العراقي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الراكة ضمن انطلاقة مباريات المجموعة الأولى لكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 21 عامًا.

وتقدم منتخب العراق عن طريق اللاعب عبدالله محمد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط.

وأدرك لاعبو “نسور قرطاج” التعادل بواسطة فاروق الميموني قبل تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقتين الـ71 والـ89 من عمر المباراة.

وحصد منتخب تونس أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة محتلاً المركز الأول في المجموعة بشكل مؤقت.

كما حقق منتخب موريتانيا فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على حساب نظيره الكويتي، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في ختام جولة الافتتاح للمجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20عامًا.

وسجل المنتخب الموريتاني هدفًا في كل شوط، وجاء الأول بواسطة يوسف وار في الدقيقة الـ27، والثاني بواسطة أحد لاعبي منتخب الكويت بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب موريتانيا صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن نظيره التونسي، بينما يحل منتخبا العراق والكويت في المركزَيْن الثالث والرابع تواليًا.