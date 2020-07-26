"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

قالت: مصحوبة برياح سطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية مع تساقط البَرَد.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:49 AM

قالت: مصحوبة برياح سطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية مع تساقط البَرَد.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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