قرعة محمد السادس: "الشباب" يواجه "شباب الأردن".. و"الاتحاد" أمام "الوصل"

جنبت قرعة دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" فريقي "الاتحاد" و"الشباب" عن مواجهة بعضهما.

وسُحِبت القرعة اليوم في الرياض، حيث وقع "الاتحاد" في مواجهة "الوصل" الإماراتي، فيما يواجه "الشباب" نظيره "شباب الأردن".



وجاءت نتائج بقية القرعة على النحو التالي:

الرجاء المغربي - الوداد المغربي

‏أولمبيك آسفي المغربي - الترجي التونسي

‏القوة الجوية العراقي - مولودية الجزائر

‏السكندري المصري - المحرق البحريني

‏نواذيبو الموريتاني - الشرطي العراقي

‏الإسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي