بمبيعات 400 مليون ريال.. "إتقان" تنجح في إدارة المزاد العلني لمخطط مستودعات طيبة النموذجي

"الرشيد" هنأ المُزايدين الذين تمكنوا من الشراء وشكر المُنظِّمين على تميُّز المزاد

أنهت شركة إتقان العقارية المزاد العلني لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض، الذي انطلق عصر اليوم الأربعاء. وتم بيع كامل المخطط الذي تُقدَّر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع، والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع، ويضم 107 قطع من أراضي المستودعات والتجارية، بمبلغ إجمالي قارب الـ 400 مليون ريال شامل الضريبة والسعي.

وبهذه المناسبة هنَّأ رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، المُزايدين الذين وُفِّقوا للشراء في المخطط النموذجي بموقعه الاستراتيجي المتمركز بحي طيبة، الذي يُعد من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات، وتحيط به شبكة طرق بجنوب العاصمة.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بما حظي به المزاد اليوم من تنظيم وتنافس، وتطبيق التقنيات الحديثة، والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت "الرشيد" إلى أن مزاد مخطط مستودعات طيبة النموذجي حظي بإقبال كبير، وتنافس بين المستثمرين نظرًا لكونه فرصة استثمارية بالعاصمة الرياض، مركز القرار السياسي والاقتصادي بالسعودية.

وأضاف "الرشيد" بأن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري، الذي يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد، وجعلت السعودية محط أنظار المستثمرين بالعالم، والفرصة الكبيرة لدخول العديد من الشركات الأجنبية، ونقل مقارها إلى السعودية.. ساهم في الإقبال على شراء أراضي المخطط النموذجي.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه شكره وتقديره للمطورين والمستثمرين والمواطنين كافة، الذين شاركوا بالمزاد العلني للمخطط.. كما دعا الجميع في حال وجود أي استفسارات عن المزادات القادمة للتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، أو (0530311111)، أو الجوال (0508639999)، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.