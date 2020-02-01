الأمن يتحرى عن واقعة تحرُّش في فيديو متداوَل

تتحرى الجهات الأمنية عن واقعة تحرُّش، وثَّقها فيديو متداوَل، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في إحدى الأسواق بمحافظة تتبع منطقة الرياض.

الجهات الأمنية قضايا تحرش الرياض

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01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441 09:00 PM

الأمن يتحرى عن واقعة تحرُّش في فيديو متداوَل

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تتحرى الجهات الأمنية عن واقعة تحرُّش، وثَّقها فيديو متداوَل، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في إحدى الأسواق بمحافظة تتبع منطقة الرياض.

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الجهات الأمنية قضايا تحرش الرياض

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