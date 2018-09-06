خلال فترة أيام (فيفا) .. الاتفاق يكرم القادسية بثلاثية

خسر الفريق الكروي الأول بنادي القادسية مواجهته الودية أمام نظيره الاتفاق 1-3 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف الاتفاق برايان أليمان ومحمد السبيعي وفيليب كيش، فيما أحرز هدف القادسية الوحيد إلتون جوزيه، وجاءت المباراة خلال فترة توقف الدوري أيام "فيفا".