خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من سلطان عُمان في وفاة الأمير بندر

عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للقيادة وذوي الفقيد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تعزية ومواساة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة - المغفور له بإذن الله تعالى - الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب السلطان قابوس بن سعيد عن خالص تعازيه وصادق مواساته, داعياً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وذوي الفقيد الصبر والسلوان.