"المطوع" يسلّم البراءة القنصلية لمدير مكتب وزير الخارجية بدبي

تمنى له التوفيق في خدمة مصالح المواطنين خلال مسيرة عمله

سلّم القنصل العام للمملكة العربية السعودية لدى إمارة دبي والإمارات الشمالية، عبدالله بن منصور المطوع، يوم أمس، البراءة القنصلية للشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وقال القنصل السعودي في دبي في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": التقيت صباح اليوم الخميس، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي لتسليمه البراءة القنصلية كقنصل عام للمملكة العربية السعودية لدى دبي والإمارات الشمالية.

وأضاف: راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدّني بعونه وتوفيقه لخدمة مصالح المواطنين السعوديين وتوفير كافة سبل الراحة لهم في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الخارجية وكافة مسؤولي وزارة الخارجية.