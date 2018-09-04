في ثاني انهيار خلال 24 ساعة.. الريال الإيراني يواصل السقوط

عرض الدولار الواحد بـ138 ألفًا

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية اليوم (الثلاثاء)، في ثاني انهيار خلال 24 ساعة، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

ونقلت "رويترز" عن موقع "بونباست.كوم" الذي يرصد السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار للبيع بسعر يصل إلى 138 ألف ريال.

وكان الريال سجل مستوى قياسيًا منخفضًا أمس الاثنين عندما بلغ سعر صرفه نحو 128 ألف ريال للدولار، بحسب الموقع.