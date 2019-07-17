افتتاح "نادي السلام للفروسية" برعاية محافظ خميس مشيط

به قسم خاص للنساء لأول مرة بمنطقة عسير

افتتح خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، محافظ خميس مشيط، عصر اليوم نادي السلام للفروسية، وكان في استقباله مالك النادي المهندس عمر الشهراني، وأعضاء النادي، وذلك بحضور رؤساء الدوائر الحكومية، وجمع من محبي رياضة الفروسية.

وفي بداية الحفل جرى استعراض الفرسان أمام الجميع، وشمل ذلك: قفز الحواجز، ثم التقاط الأوتاد مع الفارسين. بعد ذلك فن التعامل مع الجواد، ثم تقديم عروض عدة للجواد المصري.

وفي الختام دشَّن محافظ خميس مشيط النادي، وقص الشريط المعد لتلك المناسبة، وقدم المهندس عمر شكره للمحافظ لحضوره وافتتاحه النادي.

ويقع النادي على مساحة 5000 متر مربع، وهو مجهز بغرف وميادين للتدريب، ولأول مرة بمنطقة عسير يوجد قسم خاص للنساء؛ إذ تم استقطاب مدربات سعوديات لإتاحة المجال لفتيات وشابات المحافظة والمنطقة بشكل عام.