"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام

قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.

وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 12:11 PM

قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا

"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.

وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.

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