"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام

قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.

وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.