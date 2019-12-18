أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

أكّد أهمية تطوير التواصل المباشر مع المواطن والمقيم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.

وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.

أمير الرياض محافظ الدوادمي محافظ المزاحمية

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18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 06:27 PM

أكّد أهمية تطوير التواصل المباشر مع المواطن والمقيم

أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.

وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.

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