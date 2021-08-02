"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة

قالت: نأمل تحري الدقة ونقل أخبار ‎الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما تم تداوله بشأن الوثيقة التي تدعي طلب الشرطة البريطانية التحقيق في قضية توقيف مهربين قاموا بتهريب قطع أثرية نادرة من السعودية إلى لندن، وبيعها في سوق التحف القديمة في شرق لندن.

وقالت "الهيئة": "ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار ‎هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي".