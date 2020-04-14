"بر" حبونا تطلق حملة توزيع واسعة لكوبونات شرائية

موزّعة على 6 مولات للحفاظ على صحة المستفيدين

أطلقت جمعية "البر" الخيرية بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران؛ حملة توزيع واسعة لكوبونات شرائية، موزعة على ستة مولات؛ منعًا للزحام وحفاظًا على صحة المستفيدين.



كما تتضمّن الحملة: توزيع سلات غذائية لجميع المستفيدين بالمحافظة، مراكزها وقراها.



ويستفيد من تلك الكوبونات والسلات الغذائية، أكثر من ألفَيْ أسرة محتاجة.



وتحمل هذه الحملة شعار "أزهلها"، ويشرف عليها عدد من الفرق التي تقوم بالتوصيل إلى باب منزل المستفيد، ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الإدارة، والمدير المالي، وأعضاء الجمعية، بدعم مؤسسة الملك خالد الخيرية.