بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": مَنْ أراد أن يسلم من الضغط والسكر والقولون فليُشجِّع الهلال

استعرض كتاب "التجربة" لعبدالعزيز خوجة

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن مَن أراد أن يسلم من ارتفاع الضغط والسكر والقولون فعليه أن يُشجِّع الهلال الذي لا يُخيِّب الظن.. وأضاف قائلاً: إن إدارة الهلال إدارة بالأعمال وليس بالأقوال؛ لذلك هي إدارة ناجحة، وجمهورها منظَّم.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الإعلامي "سامي الجعوني"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن محتوى قناته التلفزيونية الجديدة.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "التجربة" للدكتور "عبدالعزيز خوجة"، الذي اعتبره سيرة مجتمع؛ لأنه ذكر فيه كل التيارات التي مرَّت بها المملكة العربية السعودية.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا، يعرض إعلانًا لموسم الرياض، تضمَّن أسماء شهيرة، وعلَّق عامل المعرفة العرفج قائلاً: إن كل شاب لديه موهبة يتمنى أن يكون في الرياض. وإن معالي المستشار "تركي آل الشيخ" أساليبه مبتكرة في دعم المواهب.

وفي سياق سيرة وتر يروي الملحن الكبير "سهم" قصة أغنيته عن الهلال التي غناها الفنان "ماجد المهندس".