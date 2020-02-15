"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المتوقعة

"الأرصاد" نبّهت لنشاط في الرياح وتدني مدى الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جازان ومحافظات الداير بني مالك، والطوال، والدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة بالمنطقة.